Количество вакцинированных от коронавируса в мире превысило количество зарегистрированных случаев инфекции.
Об этом на брифинге сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
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"В каком-то смысле это хорошие новости и замечательное достижение за такой короткий промежуток времени. Но более 75% этих прививок проводятся только в десяти странах, на которые приходится почти 60% мирового ВВП", – отметил он.
Почти 130 стран с населением в 2,5 миллиарда человек до сих пор не получили первую дозу вакцины. В то же время есть и страны, которые вакцинировали большую часть населения.
"Все правительства обязаны защищать свой народ. Но как только страны, которые уже получили вакцину сделают прививки своим медработникам и пожилым людям, лучший способ защитить остальное население – поделиться вакцинами, чтобы другие страны могли это тоже сделать", – добавил Гебреисус, заметив, что промедление с прививкой дает вирусу больше шансов вернуться к исходной точке.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedroshttps://t.co/Bc8geVbAuh— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 5, 2021
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