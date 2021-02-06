Почти 130 стран до сих пор не получили первую дозу вакцины.

Количество вакцинированных от коронавируса в мире превысило количество зарегистрированных случаев инфекции.

Об этом на брифинге сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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"В каком-то смысле это хорошие новости и замечательное достижение за такой короткий промежуток времени. Но более 75% этих прививок проводятся только в десяти странах, на которые приходится почти 60% мирового ВВП", – отметил он.

Почти 130 стран с населением в 2,5 миллиарда человек до сих пор не получили первую дозу вакцины. В то же время есть и страны, которые вакцинировали большую часть населения.

"Все правительства обязаны защищать свой народ. Но как только страны, которые уже получили вакцину сделают прививки своим медработникам и пожилым людям, лучший способ защитить остальное население – поделиться вакцинами, чтобы другие страны могли это тоже сделать", – добавил Гебреисус, заметив, что промедление с прививкой дает вирусу больше шансов вернуться к исходной точке.

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Автор: УНИАН