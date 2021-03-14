В ВОЗ считают отсутствие финансирования серьезной проблемой в условиях появления новых штаммов COVID-19.

Глобальный проект по борьбе с коронавирусом ACT-Accelerator, запущенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), нуждается в финансировании в размере $22,1 млрд.

Читайте такжеВОЗ одобрила экстренное применение однодозовой вакцины от коронавирусаОб этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На данный момент ACT-Accelerator выделено $11 млрд, но мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере $22,1 млрд. Мы призываем страны в полном объеме профинансировать ACT-Accelerator как лучшую инвестицию в глобальное восстановление»,— сказал Гебрейесус на брифинге.

По его словам, эта сумма составляет малую долю от более чем $13 трлн, которые, по оценке МВФ, страны с высоким уровнем дохода потратили на налогово-бюджетное стимулирование. Он считает отсутствие финансирования серьезной проблемой в условиях появления новых штаммов COVID-19, ограничения поставок вакцин и отставания во внедрении новых средств диагностики, передает .

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Автор: Ирина Погорелая