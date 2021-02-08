Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также положительно оценил противоэпидемические меры, принятые украинской властью.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заверил, что возглавляемая им организация продолжит поддерживать Украину в период пандемии коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гебрейесус сказал во время онлайн включения для выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"ВОЗ остается приверженной поддержке Украины в реагировании на пандемию и для развития безопасной и здоровой Украины", - сказал Гебрейесус.

Он сказал, что отдает должное украинским медикам, которые прилагают все усилия для противодействия пандемии коронавируса.

"И я хочу пообещать, что ВОЗ продолжит оказывать вам поддержку для того, чтобы спасать жизни и восстанавливать нормальную жизнь страны, и я приветствую Украину с теми ранними шагами, с теми ранними мерами, к которым вы прибегли для того, чтобы противодействовать COVID-19", - подчеркнул Гебрейесус.

Он напомнил, что ВОЗ совместно с международными партнерами из Европейского Союза и Всемирным банком поддерживала Украину с начала пандемии.

"Мы пытались развивать мощности лабораторий, а также улучшить способности, касающихся противодействия пандемии. ВОЗ также предоставила поддержку более 200 украинским медучреждениям и лабораториям в рамках противодействия распространению туберкулеза и ВИЧ/СПИД, а не только пандемии", - сказал Гебрейесус.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения положительно оценил противоэпидемические меры, принятые украинской властью.

"Вы знаете, что этот вирус можно удерживать, если соблюдать соответствующие условия, включая тестирование, изоляцию, а также поддержку карантина. И мы все можем играть свои отдельные роли с тем, чтобы защитить себя и других, сохраняя социальную дистанцию, избегая больших скоплений людей, нося маски, открывая окна. И я призываю вас продолжать действиями таким образом", - подытожил Гебреесус.

Форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы"

Всеукраинский форум стартовал утром 8 февраля. На нем присутствует президент Владимир Зеленский.

Участие в мероприятии примут представители Украины, Евросоюза и международных организаций.

Главными темами для обсуждения станут планы правительства на 2021 год по преодолению пандемии: меры по восстановлению экономики, помощи уязвимым слоям населения, адаптации образования, сотрудничества с международными финансовыми организациями.

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Автор: Виталий Саенко