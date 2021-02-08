Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заверил, что возглавляемая им организация продолжит поддерживать Украину в период пандемии коронавируса.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гебрейесус сказал во время онлайн включения для выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
"ВОЗ остается приверженной поддержке Украины в реагировании на пандемию и для развития безопасной и здоровой Украины", - сказал Гебрейесус.
Он сказал, что отдает должное украинским медикам, которые прилагают все усилия для противодействия пандемии коронавируса.
"И я хочу пообещать, что ВОЗ продолжит оказывать вам поддержку для того, чтобы спасать жизни и восстанавливать нормальную жизнь страны, и я приветствую Украину с теми ранними шагами, с теми ранними мерами, к которым вы прибегли для того, чтобы противодействовать COVID-19", - подчеркнул Гебрейесус.
Он напомнил, что ВОЗ совместно с международными партнерами из Европейского Союза и Всемирным банком поддерживала Украину с начала пандемии.
"Мы пытались развивать мощности лабораторий, а также улучшить способности, касающихся противодействия пандемии. ВОЗ также предоставила поддержку более 200 украинским медучреждениям и лабораториям в рамках противодействия распространению туберкулеза и ВИЧ/СПИД, а не только пандемии", - сказал Гебрейесус.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения положительно оценил противоэпидемические меры, принятые украинской властью.
"Вы знаете, что этот вирус можно удерживать, если соблюдать соответствующие условия, включая тестирование, изоляцию, а также поддержку карантина. И мы все можем играть свои отдельные роли с тем, чтобы защитить себя и других, сохраняя социальную дистанцию, избегая больших скоплений людей, нося маски, открывая окна. И я призываю вас продолжать действиями таким образом", - подытожил Гебреесус.
Форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы"
- Всеукраинский форум стартовал утром 8 февраля. На нем присутствует президент Владимир Зеленский.
- Участие в мероприятии примут представители Украины, Евросоюза и международных организаций.
- Главными темами для обсуждения станут планы правительства на 2021 год по преодолению пандемии: меры по восстановлению экономики, помощи уязвимым слоям населения, адаптации образования, сотрудничества с международными финансовыми организациями.
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