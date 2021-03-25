Во Франции запретят собираться группами более шести человек \ фото REUTERS
Министерство внутренних дел (МВД) Франции в связи с пандемией коронавируса ввело запрет собираться вне помещений группами более шести человек.
Читайте такжеФранция, Германия, Италия: ряд стран ЕС возобновят вакцинацию препаратом AstraZenecaТелеграмму о новых ограничениях префектам направил глава МВД Жеральд Дарманен. В его распоряжении сказано, что запрет касается всей территории Франции, сообщает kommersant со ссылкой на Franceinfo. МВД также планирует провести информационные акции в прессе и социальных сетях, чтобы напомнить французам об их ответственности.
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