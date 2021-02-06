С 15 февраля в Великобритании будет действовать обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из стран с высоким риском заражения COVID-19.
Читайте такжеPfizer и AstraZeneca: британцы протестируют на людях комбинацию вакцин от COVID-19Это подтвердил BBC представитель правительства, передает kommersant. Сейчас в страну могут попасть только граждане Великобритании или имеющие вид на жительство.
Возвращающиеся из стран черного списка должны будут провести десять дней в так называемых COVID-отелях. Планируется, что эти отели будут организованы недалеко от аэропортов страны. Согласно документам правительства, ежедневно в таких отелях будет находиться около 1 тыс. человек, проживание в них будет стоить 80 фунт стерлингов за ночь.
Сейчас в черном списке стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой значатся 33 страны. В большинстве из них выявлены новые штаммы коронавируса. Украины в этом списке нет.
В Великобритании действует третий с начала пандемии общенациональный локдаун. В стране зарегистрировано почти 4 млн заразившихся, количество летальных исходов превысило 110 тыс. человек. Великобритания занимает третье место в мире по числу вакцинировавшихся от COVID-19.
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