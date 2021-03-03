Там отметили, что 4 из 10 стран мира с самым большим числом случаев COVID-19, выявленных за последние 24 часа, находятся в Европе.

В странах Центральной, Восточной Европы и на Балканах ухудшилась ситуация с коронавирусом, хотя в начале февраля наблюдался спад.

Читайте такжеНа севере Италии обнаружили мутацию COVID-19, которая может быть устойчивой к вакцинамОб этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в Twitter.

По его словам, Европа стала вторым регионом в мире по заболеваемости. В связи с этим он призвал делать все возможное, чтобы остановить передачу коронавируса.

"Тот факт, что мы являемся вторым наиболее пострадавшим регионом мира, должен побудить всех нас продолжать делать то, что, как мы знаем, помогает остановить передачу", - написал он.

"Четыре из 10 стран мира с самым большим числом случаев COVID-19, выявленных за последние 24 часа, находятся в Европейском регионе", – подчеркнул Клюге.

Коронавирус в Европе

За последние сутки в Европе наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировано во Франции – почти 23 тыс., Италии – 17 тыс., Чехии – более 12 тыс. и Польше – более 7 тыс.

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Автор: УНИАН