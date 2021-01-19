Там отметили, что предпосылки для этого есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают, что COVID-19 станет сезонным заболеванием - это зависит от эффективности вакцинации.

Читайте также100 тысяч в неделю: в ВОЗ дали неутешительный прогноз смертности от COVID-19Об этом сообщила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. При этом даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует полного искоренения вируса, добавила она.

«Предпосылки есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. Чтобы рассмотреть возможность устранения или искоренения COVID-19, надо посмотреть, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета. Но даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус»,— сказала Вуйнович, сообщает rg.ru.

По мнению Мелиты Вуйнович, при эффективной глобальной программе вакцинации вероятный сценарий состоит в том, что коронавирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы. Эндемическими называют заболевания, характерные для определенной местности.

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Автор: УНИАН