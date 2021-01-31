Соответствующее распоряжение вступит в силу в начале следующей недели.

В Соединенных Штатах со следующей недели вводят обязательное ношение масок на всех видах общественного транспорта.

Читайте такжеООН: в мире уже более 100 миллионов инфицированных коронавирусомОб это сообщает «Голос Америки». «Вечером в пятницу Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) издали приказ об обязательном ношении защитных масок на всех видах общественного транспорта. Этот шаг был предпринят в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране», - говорится в сообщении.

Отмечается, что приказ, который вступает в силу в ночь с понедельника на вторник, требует обязательного ношения масок «при посадке, высадке и поездках на любом транспортном средстве на территории Соединенных Штатов», а также во «всех транспортных узлах, обеспечивающих перевозки в пределах США». Их можно будет снимать только на короткое время – чтобы поесть или попить.

«Обязательное ношение масок … в общественном транспорте защитит американцев и вселит уверенность в том, что мы снова сможет безопасно путешествовать даже во время этой пандемии», - говорится в приказе.

Это требование не распространяется на детей в возрасте до 2 лет и на лиц с некоторыми проблемами со здоровьем.

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Автор: Тамара Отовская