Власти Новой Зеландии с завтрашнего дня, 28 февраля, на неделю введут карантин в крупнейшем городе Окленде. Поводом для локдауна стали два новых случая заболевания коронавирусом.
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Как сообщает газета New Zealand Herald, первым заболевшим стал 20-летний местный житель, позднее COVID-19 нашли у его матери, передает kommersant.
В течение семидневного карантина все общественные места в городе прекращают работу, людям запрещено собираться группами, отменяются спортивные мероприятия. Город также закроют на въезд и выезд.
Коронавирус в Новой Зеландии
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