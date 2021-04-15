Примерно через неделю после введения локдауна врачи зафиксировали уменьшение количества госпитализации детей.

После введения локдауна примерно через неделю врачи зафиксировали уменьшение количества поступления детей в больницу.

Читайте такжеВ Киеве за месяц количество желающих сделать прививку от COVID-19 выросло вдвоеОб этом рассказала врач Киевской городской детской инфекционной больницы, сообщает Коронавірс_інфо в Телеграм-канале.

По ее словам примерно через неделю после введения локдауна "мы увидели уменьшение количества поступления детей. Если у нас каждый день до этого было 20-25 поступлений, то сейчас мы видим около 10".

Кроме того, в больнице уточнили что в январе-феврале привозили по 120-130 детей, а за март прошло более 250 детей, среди них много детей дошкольного возраста. "Дети под кислородом, больные младенцы. Сегодня их — 41. Пятеро детей — на кислородной поддержке, один ребенок — в реанимации", - рассказала врач и добавила, что в первую волну коронавируса такого не было.

Она призвала не расслабляться, придерживаться санитарных норм, потому что в случае такой же мощной третьей волны больница может не выдержать нагрузки.

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Автор: Ирина Погорелая