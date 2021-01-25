В Нидерландах введен комендантский час, а в Австрии ношение масок сделали обязательным.

В Нидерландах из-за роста заболеваемости коронавирус решили усилить карантинные ограничения.

Читайте такжеВ ВОЗ сообщили, когда запустится глобальный механизм по распределению вакцин от COVID-19Как говорится в сюжете ТСН, с 25 января, и по меньшей мере, до 9 февраля ввели комендантский час. Он продлится с 21:00 до 04:00. Нарушителей угрожают штрафовать.

Новые запреты спровоцировали массовые протесты. Больше всего людей вышло в городе Эйндховен. Там акции завершились столкновениями с полицией. Правоохранители сообщают о нескольких десятках задержанных.

В это время во Франции готовятся ввести уже третий с начала пандемии локдаун. Из-за распространения "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса.

Между тем, в Австрии ношение масок сделали обязательными с сегодняшнего дня. В частности, маски FFP2 будут обязательными в общественном транспорте и супермаркетах, передает 112.ua со ссылкой на The Local.

"Любая защита рта и носа - это хорошо, но маска FFP2 намного лучше", - поделился министр здравоохранения Рудольф Аншобер.

Поскольку маски FFP2 дороже стандартных медицинских масок, правительство обещало, что они будут доступны для австрийцев по себестоимости, а люди с низкими доходами будут иметь право на бесплатные маски. Отмечается, что проблем с предложением масок FFP2 не возникнет, даже несмотря на то, что спрос будет расти после принятия нового закона.

Перед этим правительство Австрии продлило карантин, объявленный до 24 января, еще на две недели. Власти ожидают еще несколько сложных месяцев. Ограничения будут действовать до 8 февраля, после этого их будут постепенно ослаблять. Предприятиям общепита, гостиницам и организаторам мероприятий придется ждать открытия вплоть до конца февраля.

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Автор: УНИАН