Между тем, вылечиться от болезни по всему миру удалось 51,5 млн человек.

Количество людей, умерших из-за коронавируса по всему миру, достигло 2 млн.

Читайте такжеКоронавирус останется с нами навсегда и станет сезонным заболеванием – глава ModernaОб этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Всего COVID-19 был обнаружен более чем у 93,4 млн человек в 191 стране мира.

Больше всего смертей от COVID-19 зарегистрировано в США (390 649). Страна с 23,4 млн случаев заражения также занимает первое место по числу заразившихся. Следующими по числу летальных исходов идут Бразилия (207 095) и Индия (151 918). Эти страны также в ходят в тройку лидеров по числу заразившихся (10,5 млн - Индия и 8,3 млн Бразилия).

Между тем, вылечиться от болезни по всему миру удалось 51,5 млн человек.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая