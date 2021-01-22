К концу 2021 года пандемия COVID-19 в Украине может значительно ослабнуть.
Читайте такжеПредварительные результаты: Степанов рассказал, как повлиял локдаун на ситуацию с COVID-19Такой прогноз дал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире на одном из телеканалов, передает segodnya.ua.
"Понятно, что хотелось бы раньше. Но тот комплекс мер, в том числе что касается вакцинации, я очень рассчитываю, что в этом году мы уже увидим серьезные послабления. У меня есть большое желание. Чтобы в лето мы уже вошли с определенными ограничениями, возможно, с масками, но чтобы все остальное вернулось к нормальной жизни", – отметил Степанов.
Кроме того, Степанов призвал украинцев сдавать тесты на COVID-19 даже в случае, если есть симптомы обычных респираторных заболеваний.
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