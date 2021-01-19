Новым эпицентром внутренних случаев заражения стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных.

В Китае за сутки выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны.

Читайте такжеCNN: В Ухане большинство госпитализированных пациентов с COVID-19 страдали от симптомов даже через полгодаОб этом сообщил Госкомитет здравоохранения страны, передает interfax.Смертельных исходов от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний не зарегистрировано.

За воскресенье было обнаружено 109 новых заразившихся, внутри страны - 93, умерших не было.

Новым эпицентром внутренних случаев заражения стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных. За прошедшие сутки было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели - 30.

Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны. За последние сутки в Хэбэе обнаружены 35 новых заболевших (все - в административной центре провинции городе Шицзячжуане), в то время как сутками ранее было зафиксировано 54 новых случая заражения, (52 - в Шицзячжуане).

В связи с тем, что на территории Хэбэй находится Пекин, жителям районов провинции, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, введены ограничения на въезд в столицу.

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Автор: УНИАН