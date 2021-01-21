В Китае начало расти количество заразившихся коронавирусом, следует из данных Госкомитета здравоохранения страны.
Читайте такжеВ Китае больной коронавирусом мужчина заразил более сотни людей, которым читал лекции о здоровьеЗа последние сутки было выявлено 144 новых заболевших, из них 126 заразились внутри страны, 18 прибыли из-за рубежа.
Для сравнения, по данным на вторник, 19 января, было выявлено 103 новых случая, из них 88 были зафиксированы внутри страны, 15 — «завозные». На фоне роста заболеваемости в Китае начали ужесточать ограничения. В частности, школьников в Пекине было решено перевести на удаленку с 23 января, передает kommersant.
Коронавирус в Китае
- В Китае за время пандемии зарегистрировано 98,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли 4,8 тыс. человек, выздоровели 91,4 тыс.
- В Ухане зараженных COVID-19 могло быть в 10 раз больше – ученые
- В МИД Китая рассказали, что могло повлечь пандемию коронавируса в мире
- Китайская вакцина Sinovac, которую закупит Украина, показала эффективность 78% - Bloomberg
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram