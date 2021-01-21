На фоне роста заболеваемости в Китае начали ужесточать ограничения.

В Китае начало расти количество заразившихся коронавирусом, следует из данных Госкомитета здравоохранения страны.

Читайте такжеВ Китае больной коронавирусом мужчина заразил более сотни людей, которым читал лекции о здоровьеЗа последние сутки было выявлено 144 новых заболевших, из них 126 заразились внутри страны, 18 прибыли из-за рубежа.

Для сравнения, по данным на вторник, 19 января, было выявлено 103 новых случая, из них 88 были зафиксированы внутри страны, 15 — «завозные». На фоне роста заболеваемости в Китае начали ужесточать ограничения. В частности, школьников в Пекине было решено перевести на удаленку с 23 января, передает kommersant.

Коронавирус в Китае

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Автор: УНИАН