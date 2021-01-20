В Китае зафиксировали новый очаг заражения коронавирусом, которым стала северо-восточная провинция Цзилинь. Вспышку связывают с местным мужчиной, который приехал из соседней провинции.
Читайте такжеВ Китае появился новый эпицентр заражения коронавирусомОб этом пишет The Global Times со ссылкой на власти Китая. По информации властей, мужчина общался с уже инфицированным, от которого и заболел. В течение нескольких дней он не знал о том, что подхватил болезнь, и бессознательно распространял вирус среди пожилых людей, передает ТСН.
Якобы за четыре дня мужчина провел 4 "семинара по здоровью", или маркетинговые сессии в общественных клубах здоровья для пожилых жителей в городах провинции. По предвармительным данным, из-за контакта с мужчиной могли заразиться более сотни людей. Средний возраст инфицированных — 63 года, самому старшему 87 лет.
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