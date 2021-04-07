Инфекционист отметил, что в Киеве наблюдается сложная ситуация с коронавирусом, при этом на эффект от введенных ограничений надеяться бесполезно.

Комендантский час в Киеве нужно вводить уже сейчас, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице критическая, а в больницах катастрофически не хватает мест с кислородом.

Читайте такжеПервые партии вакцин Pfizer начнут поступать в ближайшие месяцы - СтепановОб этом в комментарии Главреду рассказал старший преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии, кандидат медицинских наук, инфекционист, экс-глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

"Выжидать нечего – комендантский час нужен уже сейчас. Потому что уже сегодня заполненность коек в Киеве дошла "до ручки"! Чего еще ждать? В большинстве больниц койки заняты на 100% и более. Власть больше не может "дорисовывать" места. При таких условиях госпитализация фактически будет равна смертному приговору, поскольку кислорода на дополнительные койки просто может не хватить", – подчеркнул Курпита.

Специалист высказал мнение, что надеяться на улучшение эпидемической ситуации благодаря уже введенным карантинным мерам в столице нет оснований, потому что жители Киева полностью игнорируют рекомендации властей.

Практика введения комендантского часа широко применяется в европейских странах и является достаточно эффективной, так как помогает прервать цепочки передачи коронавирусной инфекции, отметил инфекционист.

"Впрочем, эффективной она является, только если имеются возможности, силы и ресурсы для того, чтобы проверять соблюдение этих ограничений. Если этого контроля не будет, то все сведется к пустой болтовне. Нам остается только одно – ввести административные меры. Комендантский час – это те же ограничения, но с усилением админответственности граждан", – добавил Курпита.

Кроме того, эксперт отметил, что ввести комендантский час, как и любые другие ограничения, с точки зрения эпидемиологии, нужно на период 2-4 недели.

"Чтобы увидеть эффект от карантинных ограничений, следует выдержать два инкубационных периода. Инкубационный период при обычном течении коронавирусной инфекции составляет 14 дней, поэтому введение жестких мер должно длиться не менее четырех недель. Если принять во внимание, что британский и другие новые штаммы, выявленные в Украине, имеют меньший инкубационный период (3-7 дней), тогда эффект от ограничений можно будет увидеть через две недели", – отметил специалист.

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Автор: Ирина Погорелая