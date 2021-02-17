Таким образом должны исследовать болезнь более детально и контролируемо.

В Великобритании начинают первые в мире испытания вакцин и лекарств от коронавируса на волонтерах, которых будут заражать под наблюдением врачей.

Читайте такжеВ Британии почти сотню добровольцев намеренно заразят коронавирусомКак сообщает ТСН, инфицировать должны 90 здоровых молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Их подвергнут влиянию коронавируса в контролируемой среде и под пристальным наблюдением медиков.

Таким образом ученые хотят установить, какова минимальная доза вируса, достаточная для заражения, и как именно иммунитет людей реагирует на инфицирование. Эти данные смогут использовать при разработке новых вакцин и методов лечения болезни.

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Автор: УНИАН