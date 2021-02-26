23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".

Украина попала на мировую карту по вакцинации от коронавируса. Отныне отслеживать количество привитых граждан можно онлайн.

Рейтинг страны можно взглянуть на странице Bloomberg.

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Страны с самыми высокими показателями кампании по иммунизации окрашены насыщенным зеленым цветом. Из-за того, что вакцинация в Украине стартовала 24 февраля, наше государство пока занимает низкую строчку в мировом и европейском рейтинге.

Согласно данным, бесспорным лидером в мире остается Израиль. Двухэтапную прививку там прошли 35,8% населения, а более половины получили первую дозу вакцины. Тогда как в США две дозы ввели лишь 6,5% от всего количества граждан.

Несмотря на разработанную собственноручно вакцину, с ходом кампании не торопится Россия. Лишь 1,2% россиян согласились на первую дозу вакцины от коронавируса.

В Украине же за несколько дней кампании было введено 0,00038 доз вакцины на 100 человек.

Вакцинация в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, которую разработали компании «Oxford» и «AstraZeneca» (торговое название «CoviShield»). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украине из Индии прибыла первая партия вакцины «CoviShield».

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников от COVID-19. В первый день вакцинации против COVID-19 прививки сделали 159 медработникам.

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Автор: УНИАН