Уровень смертности в Украине составляет 387 человек на один миллион населения.

На сегодня Украина на 30-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"На сегодняшний день Украина находится на 30-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19. Он у нас составляет 387 человек на один миллион населения", - сказал Степанов.

По его словам, в Польше этот показатель - 682, во Франции - 932, в Великобритании - 1 тыс. 004 человека на миллион населения.

Всего в мире по состоянию на 23 декабря зафиксировано 78 млн 028 353 тыс. больных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные университета им. Джона Хопкинса. Наибольшее количество инфицирований в США - 18 млн. 236 615 тыс., на втором месте Индия с показателем 10 млн. 099 066 тыс., на третьем - Бразилия - 7 млн 318 821 тыс. больных.

Умерли от опасной болезни в мире 1 млн 717 510 тыс. человек. По числу умерших на первом месте США - 322 832 тыс., далее идет Бразилия - 188 259 тыс., замыкает тройку лидеров печальной статистики Индия с 146 444 тыс. умерших.

Вылечиться удалось 44 млн 020 206 тыс. человек по всему миру.

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Авторы: Ирина Погорелая, Леся Лещенко