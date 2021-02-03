Сейчас украинцы переживают вторую волну пандемии.

Известный львовский врач Тарас Жиравецкий назвал условие, при котором Украина может избежать следующей, третьей волны коронавируса.

Читайте такжеВ Украине за сутки выявили чуть более 3 тысяч новых заболевших коронавирусомСвое мнение по этому поводу он высказал в интервью УНИАН.

«Сейчас мы переживаем вторую волну коронавируса, она еще немного продлится. Третья волна может быть где-то осенью, но при условии, что вакцина нам не поможет. Если вакцины справятся и уменьшат количество новых случаев, то, вероятно, у нас и не будет третьей волны», – отметил он.

По мнению врача, пик заболеваемости в Украине пришелся на ноябрь-декабрь 2020-го, когда было наибольшее количество госпитализаций:

«Хотя изначально прогнозировали, что из-за праздников пик будет приходиться на конец января. Но его удалось остановить благодаря тому же локдауну, который был в январе. Он немного ограничил нагрузку на медицинскую систему. Да и, опять же, многие люди уже переболели, поэтому не произошло такой вспышки».

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Автор: Катерина Шварц