Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

По состоянию на утро 20 февраля коронавирус в Украине подтвердили у 6295 граждан. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника. Накануне COVID-19 обнаружили у 6531 человека.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.

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За минувшие сутки в больницу госпитализировали 2 225 человек, выписали – 1 650. От осложнений в пятницу умерли 73 человека, в то же время 4 539 выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 1 299 967 людей: 1 144 516 выздоровели, 25 045 умерли

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и Киеве (415).

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Автор: УНИАН