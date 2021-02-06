За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

По состоянию на 5 февраля в Украине коронавирус обнаружили еще у 4310 граждан. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Минздрава «Коронавирус инфо».

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За минувшие сутки с осложнениями госпитализировали 1 884 больных, умерли 129 инфицированных. Выздоровели в пятницу 7 158 человек.

Накануне выходных специалисты сделали 41 410 тестирований на коронавирус.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 241 479 человек, из них 1 070 74 удалось выздороветь, а 23 516, к сожалению, умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

Коронавирус в Киеве: статистика за 6 февраля

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 212 человек, 12 больных умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Среди заболевших 5 февраля - 124 женщины в возрасте от 19 до 92 лет и 2 девушки по 17 лет, а также 81 мужчина в возрасте от 19 до 85 лет и 5 мальчиков от 7 до 14 лет. В больницы были госпитализированы 27 пациентов.

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Выздоровели за сутки в Киеве 1 тыс. 328 человек. Всего коронавирус преодолели 79 тыс. 141 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания вчера выявили в Днепровском - 54, Дарницком - 48 и Деснянском районах - 40 случаев.

Отмечается, что всего за период пандемии в столице подтверждено 130 тыс. 039 случаев заболевания, умерли - 2 тыс. 426 человек.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Авторы: Яна Ставская, Екатерина Жирий