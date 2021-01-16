За все время пандемии в Украине заболели 1 154 692 человека. В Киеве за прошедшие сутки выявили более 800 больных COVID-19

По состоянию на 16 января коронавирус подтвердили у 7 729 граждан. В частности, заболели 245 детей и 369 медработников.

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Об этом информирует Telegram-канал министерства здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализировали 2083 человека. 9792 лицам удалось выздороветь, в то же время 144 умерли от осложнений. В пятницу сделали 48 700 тестов на COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 154 692 человека, из них 857 183 выздоровели, а 20 686 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

Коронавирус в Киеве: статистика на 16 января

В Киеве за прошедшие сутки выявили более 800 больных COVID-19, умерли 14 человек. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Теlegram-канале.

«В Киеве за минувшие сутки - 821 больной коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в столице 2 тыс. 175 летальных случаев от вируса», - написал мэр.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 121 тыс. 903 подтвержденных случая заболевания.

Вчера заболели 484 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 316 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 10 девочек от 1 до 17 лет и 11 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 29 медиков.

В больницы были госпитализированы 68 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 935 человек. Всего коронавирус преодолели 47 тыс. 284 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 151, в Деснянском - 119 и в Днепровском районе - 109 случаев.

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Автор: Виктория Токарева