По состоянию на 5 февраля в Украине коронавирус обнаружили еще у 4310 граждан. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Минздрава «Коронавирус инфо».
Читайте такжеВ ВОЗ заявили о замедлении темпов распространения коронавируса в мире
За минувшие сутки с осложнениями госпитализировали 1 884 больных, умерли 129 инфицированных. Выздоровели в пятницу 7 158 человек.
Накануне выходных специалисты сделали 41 410 тестирований на коронавирус.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 241 479 человек, из них 1 070 74 удалось выздороветь, а 23 516, к сожалению, умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.
Коронавирус в Украине и мире: последние новости
- Британия отправит в "COVID-отели" для прибывающих из неблагоприятных стран
- Украина получила подтверждение о поставке 12 миллионов доз вакцин от COVID-19
- В Испании частично запретили использование одной из вакцин
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram