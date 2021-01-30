По состоянию на утро 30 января в Украине еще 4685 подтвержденных инфицированных. В частности, заболели 200 детей и 336 медработников.
Об этом говорится в данных в Telegram МОЗ.
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С осложнениями от вируса в больнице в пятницу госпитализировали 1906 больных. 11 317 удалось выздороветь, 149 человек умерли.
За сутки осуществили 41 781 тестирование.
С начала пандемии в Украине заболели 126278 граждан. Из них 1014658 удалось выздороветь, а 22628 больных, к сожалению, умерли.
29 января наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), Киеве (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.
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