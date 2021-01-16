За все время пандемии в Украине заболели 1 154 692 человека.

По состоянию на 16 января коронавирус подтвердили у 7 729 граждан. В частности, заболели 245 детей и 369 медработников.

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Об этом информирует Telegram-канал министерства здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализировали 2083 человека. 9792 лицам удалось выздороветь, в то же время 144 умерли от осложнений. В пятницу сделали 48 700 тестов на COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 154 692 человека, из них 857 183 выздоровели, а 20 686 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

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Автор: УНИАН