Количество умерших в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, приближается к 2,3 млн.

В мире с начала пандемии COVID-19 заболели более 105,4 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса.

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По данным центра, в мире с начала пандемии по состоянию на сегодняшнее утро выявлено 105 млн 401 тыс. 152 человека, больных COVID-19.

2 млн 299 тыс. 388 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, вылечились - 58 млн 592 тыс. 698 человек.

Больше всего больных умерло в США - более 459,4 тыс., Бразилии - 230 тыс., Мексике - 164,3 тыс., Индии - почти 155 тыс., Соединенном Королевстве - более 111,4 тыс. и в Италии - более 90,6 тыс.

Украина в общемировом антирейтинге по количеству больных продолжает находиться на 17-м месте, между Ираном и Перу.

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Автор: Виктория Токарева