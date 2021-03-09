По словам премьер-министра, за предыдущую неделю, если сравнить с позапрошлым, увеличилось количество госпитализаций больных COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о росте количества пациентов с тяжелым течением COVID-19 в Украине.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Шмыгаля, за предыдущую неделю, если сравнить с позапрошлым, увеличилось количество госпитализаций больных COVID-19 – почти 21 тыс. против 17 тыс. 600. На сегодня занято 29 тыс. 573 койки. В целом COVID-19 выделено 70 тыс. 157 коек, из которых 60 тыс. обеспечены кислородом. Возросло также количество занятых реанимационных коек – с 1,5 тыс. до 2 тыс. Это означает, что количество тяжелых случаев увеличивается, отметил глава правительства.

"В Украине продолжает действовать адаптивный карантин. В областях со значительным распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню", – подчеркнул Шмигаль.

В то же время, в Министерстве здравоохранения сообщили о стабилизации ситуации на Прикарпатье.

Также глава Минздрава Максим Степанов добавил, что и в дальнейшем активно проводит переговоры о получении Украиной вакцин от COVID-19.

Коронавирус в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста, военнослужащие в районе проведения операции Объединенных сил.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с лицензией.

Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 было привито 1 тыс. 171 человека. С начала кампании было привито 19 тыс. 118 человек.

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Автор: Константин Гончаров