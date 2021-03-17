На обустройство дополнительных кроватей уже выделили 18 миллионов гривен.

Из-за стремительного роста заболеваемости Львов оказался на грани "красной зоны".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас там фиксируют самые высокие показатели по инфицированию коронавирусом за все время пандемии. По словам корреспондентки, мэр города Андрей Садовый не исключает полного локдауна.

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"В сегодняшней ситуации мы стоим перед вопросом вообще закрывать город, вводить полный локдаун. Закрывать кафе, рестораны... все закрывать, если динамика не будет замедляться", – заявил Садовый на брифинге.

Пока в городе минимальные ограничения. Ученики 5-11 классов на дистанционном обучении. По улицам Львова ездят автомобили с громкоговорителями, которые предупреждают о третьей волне COVID-19 и напоминают об ограничительных мерах.

Город готовится к худшему сценарию. Планируют развернуть дополнительно 700 коек с кислородом, еще более 5 поликлиник перепрофилируют под дневные стационары.

На обустройство дополнительных кроватей уже выделили 18 миллионов гривень.

В области две профильные больницы уже полностью заполнены на 90%, остальные медучреждения – на 60%. Если темпы заболевания будут такие же стремительные, как сейчас, то коек хватит примерно на 2 недели, замечает журналистка.

Накануне депутаты Львовского горсовета заговорили о целесообразности введения "красной" зоны, мол, другого способа остановить такие стремительные темпы эпидемии нет.

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Автор: УНИАН