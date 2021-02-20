Бедные страны должны будут бороться за остатки доз вакцины.

Богатые страны мира получат на миллиард доз вакцины от коронавируса больше, тогда как бедным странам придется бороться за остатки запасов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Глобального движения по искоренению бедности и излечимых заболеваний ONE Campaign.

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По мнению организации, такие страны, как США и Великобритания должны делиться избыточными дозами. Иначе "миллиарды людей могут остаться без необходимой защиты от вируса", а это, вероятно, продолжит наступление пандемии.

Выяснилось, что на сегодня США, ЕС, Британия, Австралия, Канада и Япония уже получили более 3 миллиардов доз, что на миллиард больше, чем того требует население из расчета по две дозы на человека.

"Богатые страны сделали ставку на вакцины еще на раннем этапе пандемии. Но поскольку эти ставки уже являются избытком, нужна серьезная корреляция курса, если мы собираемся защитить миллиарды людей во всем мире", – доложила старший директор по политике ONE Campaign Дженни Оттенхофф.

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Автор: УНИАН