Коронавирус новости - ООН шокировала новыми данными об инфицированных в мире / REUTERS
По состоянию на 6: 30 30 января в мире уже 101 053 721 подтвержден случай инфицирования коронавирусом и 2 182 867 смертей с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные ООН.
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За последние сутки в мире обнаружили 570 976 новых больных, а 15 716 умерли от осложнений.
Согласно открытым данным, по числу заболевших лидирует США (25 354 044), Индия (10 720 048), Бразилия (8 996 876), Россия (3 813 048), Соединенное Королевство (3 743 738), Франция (3 079 545).
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