Коронавирус новости - где сделали больше всего прививок: данные по областям / Фото УНИАН, Вячеслав Ратынский

За минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 3 277 граждан.

Об этом свидетельствуют обнародованные Минздравом данные.

Со старта кампании по иммунизации одну дозу уже успели получить 15 758 человек.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (360 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1 470 прививок), наименьшая – в Закарпатской области (284 прививки).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 220 прививок;

Волынская область - 70 прививок;

Днепропетровская область - 310 прививок;

Донецкая область - 360 прививок;

Житомирская область - 40 прививок;

Закарпатская область - 40 прививок;

Запорожская область - 80 прививок;

Ивано-Франковская область – 135 прививок;

Киевская область - 140 прививок;

Кировоградская область - 40 прививок;

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Луганская область - 163 прививки;

Львовская область - 130 прививок;

Киев - 100 прививок;

Николаевская область - 40 прививок;

Одесская область - 240 прививок;

Полтавская область - 80 прививок;

Ривненская область - 150 прививок;

Сумская область - 60 прививок;

Тернопольская область - 260 прививок;

Харьковская область - 80 прививок;

Херсонская область - 90 прививок;

Хмельницкая область - 50 прививок;

Черновицкая область - 110 прививок;

Черниговская область - 30 прививок;

Черкасская область - 259 прививок.

Вакцинация от коронавируса в Украине

  • 22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.
  • 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.
  • 1 марта в Киеве прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Зеленскому во время его пребывания на Донбассе. В тот же день публично привился от COVID-19 в. и. о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Автор: УНИАН