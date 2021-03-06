За минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 3 277 граждан.
Об этом свидетельствуют обнародованные Минздравом данные.
Со старта кампании по иммунизации одну дозу уже успели получить 15 758 человек.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (360 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1 470 прививок), наименьшая – в Закарпатской области (284 прививки).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область - 220 прививок;
Волынская область - 70 прививок;
Днепропетровская область - 310 прививок;
Донецкая область - 360 прививок;
Житомирская область - 40 прививок;
Закарпатская область - 40 прививок;
Запорожская область - 80 прививок;
Ивано-Франковская область – 135 прививок;
Киевская область - 140 прививок;
Кировоградская область - 40 прививок;
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Луганская область - 163 прививки;
Львовская область - 130 прививок;
Киев - 100 прививок;
Николаевская область - 40 прививок;
Одесская область - 240 прививок;
Полтавская область - 80 прививок;
Ривненская область - 150 прививок;
Сумская область - 60 прививок;
Тернопольская область - 260 прививок;
Харьковская область - 80 прививок;
Херсонская область - 90 прививок;
Хмельницкая область - 50 прививок;
Черновицкая область - 110 прививок;
Черниговская область - 30 прививок;
Черкасская область - 259 прививок.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- 22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.
- 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.
- 1 марта в Киеве прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Зеленскому во время его пребывания на Донбассе. В тот же день публично привился от COVID-19 в. и. о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.
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