В пятницу в Украине от COVID-19 вакцинировали более 3 тысяч граждан

С начала кампании по иммунизации одну дозу уже успели получить 15 758 человек.

За минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 3 277 граждан. Об этом свидетельствуют обнародованные Минздравом данные. Со старта кампании по иммунизации одну дозу уже успели получить 15 758 человек. За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (360 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1 470 прививок), наименьшая – в Закарпатской области (284 прививки). Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки: Винницкая область - 220 прививок; Волынская область - 70 прививок; Днепропетровская область - 310 прививок; Донецкая область - 360 прививок; Житомирская область - 40 прививок; Закарпатская область - 40 прививок; Запорожская область - 80 прививок; Ивано-Франковская область – 135 прививок; Киевская область - 140 прививок; Кировоградская область - 40 прививок; Читайте такжеВ Африке начали вакцинацию от COVID-19 вакциной компании Pfizer (фото) Луганская область - 163 прививки; Львовская область - 130 прививок; Киев - 100 прививок; Николаевская область - 40 прививок; Одесская область - 240 прививок; Полтавская область - 80 прививок; Ривненская область - 150 прививок; Сумская область - 60 прививок; Тернопольская область - 260 прививок; Харьковская область - 80 прививок; Херсонская область - 90 прививок; Хмельницкая область - 50 прививок; Черновицкая область - 110 прививок; Черниговская область - 30 прививок; Черкасская область - 259 прививок. Вакцинация от коронавируса в Украине 22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

1 марта в Киеве прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Зеленскому во время его пребывания на Донбассе. В тот же день публично привился от COVID-19 в. и. о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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