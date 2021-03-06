Париж значительно расширил запрет на потребление алкоголя в общественных местах в надежде предотвратить распространение коронавируса в выходные.
Об этом информирует France 24.
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Ранее уже чиновники запретили употреблять алкоголь под открытым небом в нескольких популярных районах Парижа.
Теперь запрет касается более десятка улиц столицы, в том числе берега Сены, где собираются сотни туристов и горожан, чтобы наслаждаться погодой.
Запрет будет действовать по меньшей мере три следующих выходных.
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