Запрет будет действовать по меньшей мере три следующих выходных.

Париж значительно расширил запрет на потребление алкоголя в общественных местах в надежде предотвратить распространение коронавируса в выходные.

Об этом информирует France 24.

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Ранее уже чиновники запретили употреблять алкоголь под открытым небом в нескольких популярных районах Парижа.

Теперь запрет касается более десятка улиц столицы, в том числе берега Сены, где собираются сотни туристов и горожан, чтобы наслаждаться погодой.

Запрет будет действовать по меньшей мере три следующих выходных.

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Автор: УНИАН