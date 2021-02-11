Эксперты допустили, что в центральном Китае около 90 человек были госпитализированы с симптомами коронавируса за два месяца до того, как стало известно о первом случае заражения в Ухане.

Случаи заражения COVID-19 появились в Китае еще до декабря 2019 года.

Читайте такжеЭксперты ВОЗ оценили вероятность лабораторного происхождения коронавирусаОб этом свидетельствуют промежуточные выводы экспертов ВОЗ, которые работают в Ухане. Как сообщает газета The Wall Street Journal, эксперты допустили, что в центральном Китае около 90 человек были госпитализированы с симптомами коронавируса за два месяца до того, как стало известно о первом случае заражения в Ухане.

Как отмечает издание, эксперты ВОЗ запросили китайские власти разрешение на проведение дополнительных исследований.

«Необходимы дальнейшие исследования», - сказал газете глава группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек. Однако детали предварительных выводов ученый не привел.

Делегация ВОЗ заявила, что призвала Китай провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в районе Хубэй, провинции, в которой находится Ухань, чтобы определить, когда вирус впервые начал циркулировать. Китайские власти заявили, что они еще не получили необходимых разрешений на исследования образцов, многие из которых хранятся в банках крови, заявили эксперты ВОЗ.

Появление коронавируса в Китае

Официально о первых случаях заражения неизвестным ранее вирусом стало известно в начале декабря 2019 года. Очагом распространения вируса стал продуктовый рынок в китайском Ухане.

В марте 2020 года после того, как COVID-19 распространился за пределы Китая, ВОЗ признала случившиеся пандемией.

14 января 2021 года делегация экспертов ВОЗ прибыла в Ухань для поиска источника вируса. 10 февраля их визит завершился.

К началу февраля 2020 года, в мире зарегистрировано более 107 млн заразившихся и 2,3 млн летальных исходов. Случаи заражения зафиксированы в 192 странах мира.

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Автор: УНИАН