Прогнозируется, что коронавирус со временем действительно станет сезонным заболеванием или присущим определенным возрастным группам.

Через некоторое время COVID-19 должен перейти в управляемую фазу, а поведение самого патогена изменится. Инфекция, скорее всего, станет сезонным заболеванием или присущим определенным возрастным группам.

Читайте такжеСША и 13 стран озабочены тем, что ВОЗ не смогла установить источник COVID-19Такое мнение высказала эпидемиолог, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград, говорится в материале РБК-Украина.

"Возбудитель не хочет выбивать популяцию настолько, чтобы он не мог дальше передаваться. Мы подстраиваемся под возбудитель, а он под нас, это и будет такая саморегуляция. Сколько на это уйдет времени, и какие будут этапы, неизвестно, но мы к этому придем", - сказала она.

По словам эпидемиолога, коронавирус со временем действительно станет сезонным заболеванием или присущим определенным возрастным группам.

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Автор: Ирина Погорелая