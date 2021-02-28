Власти Чехии объявили об ужесточении ограничений в связи с коронавирусом с понедельника, 1 марта. А в Словакии на 40 суток продлили чрезвычайное положение, введенное в связи с эпидемией COVID-19.

В Чехии из-за значительного количества случаев инфицирования мутированным коронавирусом вводится жесткий карантин.

Читайте такжеМеркель заявила, что в Германии началась третья волна пандемии - СМИОб этом сообщил министр внутренних дел Ян Хамачек, передает "Немецкая волна". В частности, ограничения будут действовать с 1 марта и продлятся минимум три недели. В этот период людям позволят покидать районы, где они проживают, только в исключительных случаях. Среди них - поездки на работу, к врачам, в органы власти и к родственникам, которые нуждаются в уходе. Для этого граждане должны будут предоставлять соответствующие доказательства. Прогулки и занятия спортом в свободное время разрешаться только в пределах собственного города, а делать покупки - в пределах своего района проживания. В стране будут закрыты все школы и магазины, которые не продают товары первой необходимости.

Также жители Чехии должны носить защитные маски на рабочих местах, где много людей, и на улицах.

Полиция и около 5 тыс. солдат будут проводить случайные проверки.

Ранее на этой же неделе премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что ситуация в больницах, в частности в отделениях реанимации, близится к "полной катастрофе", если в стране не уменьшится количество больных COVID-19.

В связи с этим власти намерены договориться с Германией и Польшей о транспортировке тяжелых больных в эти страны. В Министерстве здравоохранения Чехии уточнили, что это произойдет только тогда, когда ситуация с местами в реанимации станет критической.

Коронавирус в Чехии

26 февраля в Чехии выявили более 14,5 тыс. новых больных. Общее количество заражений в Чехии уже превышает 1,2 млн, из-за осложнений умерли почти 20 тыс. человек. Всего в стране проживает около 10,7 млн человек.

С 2020 года в стране уже действует комендантский час, ограничения на массовые собрания, а рестораны остаются закрытыми.

Кроме этого, в Словакии на 40 суток продлили чрезвычайное положение, введенное в связи с эпидемией COVID-19. Соответствующее решение приняли депутаты словацкого парламента, передает Радио Свобода.

Правительство Словакии обратилось к гражданам с призывом находить возможности работать дома, на работу в этой стране можно ходить только с отрицательным тестом на COVID-19.

С 17 февраля въезд в страну возможен только после 14 дней карантина, который можно сократить наполовину, пройдя тестирование и получив отрицательный результат.

В транспорте граждане должны иметь с собой документ об отрицательном тесте на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 7 дней до проверки.

Словакия разделена на четыре зоны, в каждой из которых установлены свои противоэпидемические правила.

Причиной продления чрезвычайного положения стала сложная эпидемиологическая ситуация в стране, в частности, 22 февраля в стране с населением почти 5,5 млн человек было выявлено 2 тыс. 409 новых инфицированных.

Коронавирус в Словакии

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Словакии COVID-19 заболели более 306,2 тыс. человек, умерли более 7 тыс.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева