В Чехии ограничительные меры продлены до 11 апреля, а в Греции они будут действовать до 5 апреля.

Чешский парламент продлил режим чрезвычайной ситуации (ЧС), предоставив правительству до 11 апреля дополнительные полномочия по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19.

Читайте такжеВ Греции мужчина умер через 8 минут после прививки от COVID-19Кабинет министров надеется, что этого будет достаточно, чтобы снизить уровень заболеваемости до более стабильного уровня и начать ослаблять ограничения.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что при замедлении роста случаев заболевания некоторые послабления могут быть возможны по истечении нынешнего режима ЧС.

«Я твердо надеюсь, что это будет последний локдаун»,— сказал он в ходе дебатов перед голосованием, передает Reuters.

«После Пасхи, исходя из ситуации, которая, я убежден, идет в правильном направлении, мы объявим некоторые даты возобновления работы школ и другие меры»,— сообщил премьер.

Коронавирус в Чехии

По состоянию на 26 марта количество госпитализаций в Чехии составило 7965 человек, что ниже пика в 9462 человека, зафиксированного 15 марта. Министерство здравоохранения заявило, что более широкое смягчение ограничений возможно только тогда, когда количество госпитализаций сократится примерно до 3 тыс. В начале марта власти Чехии сообщили, что в стране был зафиксирован максимум госпитализированных и тяжелобольных с коронавирусом с начала пандемии.

В свою очередь, в условиях пандемии коронавируса все ограничения в Греции продлены до 5 апреля, сообщил Минздрав страны. Карантин в Греции был введен 7 ноября 2020 года.

Решение о продлении карантина было принято властями из-за сохраняющегося в некоторых регионах страны высокого уровня заболеваемости COVID-19. Пересмотреть или продлить ограничения Минздрав Греции сможет через неделю, передает kommersant.

Ранее власти страны были намерены начать в апреле «пилотное» открытие границ для граждан стран ЕС и стран, где активно идет вакцинация. Полностью открыть страну для туристов планировалось с 14 мая.

Коронавирус в Греции

По последним данным, в Греции зафиксировано почти 250 тыс. заразившихся и более 7,7 тыс. летальных исходов. За последние сутки выявлено 2,5 тыс. новых случаев и 52 смерти. Прививку от COVID-19 в стране получило более 1 млн человек (9,6% населения).

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Автор: Ирина Погорелая