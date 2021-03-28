Чешский парламент продлил режим чрезвычайной ситуации (ЧС), предоставив правительству до 11 апреля дополнительные полномочия по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19.
Читайте такжеВ Греции мужчина умер через 8 минут после прививки от COVID-19Кабинет министров надеется, что этого будет достаточно, чтобы снизить уровень заболеваемости до более стабильного уровня и начать ослаблять ограничения.
Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что при замедлении роста случаев заболевания некоторые послабления могут быть возможны по истечении нынешнего режима ЧС.
«Я твердо надеюсь, что это будет последний локдаун»,— сказал он в ходе дебатов перед голосованием, передает Reuters.
«После Пасхи, исходя из ситуации, которая, я убежден, идет в правильном направлении, мы объявим некоторые даты возобновления работы школ и другие меры»,— сообщил премьер.
Коронавирус в Чехии
По состоянию на 26 марта количество госпитализаций в Чехии составило 7965 человек, что ниже пика в 9462 человека, зафиксированного 15 марта. Министерство здравоохранения заявило, что более широкое смягчение ограничений возможно только тогда, когда количество госпитализаций сократится примерно до 3 тыс. В начале марта власти Чехии сообщили, что в стране был зафиксирован максимум госпитализированных и тяжелобольных с коронавирусом с начала пандемии.
В свою очередь, в условиях пандемии коронавируса все ограничения в Греции продлены до 5 апреля, сообщил Минздрав страны. Карантин в Греции был введен 7 ноября 2020 года.
Решение о продлении карантина было принято властями из-за сохраняющегося в некоторых регионах страны высокого уровня заболеваемости COVID-19. Пересмотреть или продлить ограничения Минздрав Греции сможет через неделю, передает kommersant.
Ранее власти страны были намерены начать в апреле «пилотное» открытие границ для граждан стран ЕС и стран, где активно идет вакцинация. Полностью открыть страну для туристов планировалось с 14 мая.
Коронавирус в Греции
По последним данным, в Греции зафиксировано почти 250 тыс. заразившихся и более 7,7 тыс. летальных исходов. За последние сутки выявлено 2,5 тыс. новых случаев и 52 смерти. Прививку от COVID-19 в стране получило более 1 млн человек (9,6% населения).
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram