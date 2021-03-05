Британский штамм коронавируса выявили украинские ученые совместно с фармацевтами.

В Украине британский штамм коронавируса выявили случайно.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

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«Вчера появилась информация, что в нашей стране выявлены два случая британского штамма - у пациентов из Ивано-Франковской области. Впоследствии это подтвердил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Удивительно, ведь Минздрав информировал, что в Украине отсутствует оборудование для выявления мутаций коронавируса», - отметил он.

Радуцкий заметил, что государству приходится отправлять образцы биоматериала больных в лабораторию ВОЗ в Германии и ожидать несколько месяцев ответа. «И это большая проблема, ведь мы не имели возможности определить, с чем связан вспышка болезни на западной Украине», - отметил парламентарий.

По его словам, решить проблему помогли украинские ученые совместно с фармацевтами.

«Частная фармацевтическая компания проводила испытания тестов, которые более эффективно выявляют новые штаммы коронавирусной болезни. Арендовала аппарат для секвенирования геномов коронавирусной болезни и закупила необходимые реагенты. Сотрудники Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского отвечали за вирусологическое наблюдение за испытаниями. Исследователи проверили несколько образцов биологического материала от больных в западной Украине и выявили два случая британского штамма», - рассказал он.

По словам Радуцкого, фактически специалисты института случайно зафиксировали мутации вируса.

«Оказывается, в Украине есть высококвалифицированные специалисты, которые могут проводить эту сложную процедуру - секвенирование, есть возможность арендовать необходимое оборудование, закупить реагенты. Эта история в очередной раз свидетельствует: если государство по каким-то причинам не способно самостоятельно решить вопрос, есть механизм государственно-частного партнерства. Давайте не забывать о нем», - добавил он.

"Британский" штамм коронавируса в Украине

4 марта Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского сообщил о выявлении в Украине британского штамма коронавируса.

В процессе секвенирования 20 образцов определено, что 2 образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями.

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Автор: Константин Гончаров