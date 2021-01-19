Врачи сказали, что у Синнотта началась респираторная недостаточность, его поместили на искусственную вентиляцию легких, а затем на аппарат искусственного сердца и легких, прежде чем он начал выздоравливать.

Пилот британской авиакомпании British Airways вернулся домой из США после рекордных 243 дней, проведенных в больнице с коронавирусом.

Читайте такжеБританцев старше 70 лет начали вакцинировать от коронавируса59-летний Николас Синнотт был госпитализирован в Техасе в марте 2020 года и выписан незадолго до Рождества, после чего улетел домой в английское графство Суррей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Он выздоравливает со своей 54-летней женой Николой, которая каждый день проводила у его постели в больнице и, как считается, помогла ему выздороветь.

Врачи сказали, что у Синнотта началась респираторная недостаточность, его поместили на искусственную вентиляцию легких, а затем на аппарат искусственного сердца и легких, прежде чем он начал выздоравливать.

Доктор Бисваджит Кар, кардиолог, который лечил Синнотта, сказал: "все органы его тела были поражены коронавирусом. Но все же, поскольку его здоровье было очень хорошим, как у пилота, он смог выдержать все это и пережить такую серьезную болезнь".

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Автор: УНИАН