За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой области. В Киеве за прошедшие сутки выявили 682 больных COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 9144 граждан. Тогда как в четверг число случаев инфицирования пересекло отметку в 10 тысяч.

Об этом говорится в сообщении министра здравоохранения Максима Степанова.

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В пятницу с осложнениями госпитализировали 3 309 человек, в то же время 3 351 больной выздоровел, а 156 умерли.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 1 394 061 зараженных, из них 1 194 373 удалось выздороветь, а 26 919, к сожалению, умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

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В Киеве за прошедшие сутки выявили 682 больных COVID-19, умерли 18 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

"682 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 18 человек», - сообщил он и добавил, что госпитализировали 85 человек. Мэр уточнил, что среди заболевших 381 женщина, 261 мужчина и 40 детей.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 107, Шевченковском - 86 и Деснянском - 85.

Всего за период пандемии в городе зафиксировано 141 тыс. 598 больных, 2 тыс. 753 человек умерли, выздоровели - 96 тыс. 287.

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Автор: УНИАН