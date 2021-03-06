За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой области.

За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 9144 граждан. Тогда как в четверг число случаев инфицирования пересекло отметку в 10 тысяч.

Об этом говорится в сообщении министра здравоохранения Максима Степанова.

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В пятницу с осложнениями госпитализировали 3 309 человек, в то же время 3 351 больной выздоровел, а 156 умерли.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 1 394 061 зараженных, из них 1 194 373 удалось выздороветь, а 26 919, к сожалению, умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Автор: УНИАН