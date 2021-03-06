За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 9144 граждан. Тогда как в четверг число случаев инфицирования пересекло отметку в 10 тысяч.
Об этом говорится в сообщении министра здравоохранения Максима Степанова.
Читайте такжеФранцузам запретили распивать алкоголь на берегу Сены в выходные
В пятницу с осложнениями госпитализировали 3 309 человек, в то же время 3 351 больной выздоровел, а 156 умерли.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 1 394 061 зараженных, из них 1 194 373 удалось выздороветь, а 26 919, к сожалению, умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.
Коронавирус в Украине и мире: последние новости
- В Африке начали вакцинацию от COVID-19 вакциной компании Pfizer (фото)
- "Британский" штамм коронавируса поражает людей в возрасте 20-40 лет - Рубан
- Американские эксперты обнаружили, что обязательное ношение масок уменьшает количество заражений и смертей от COVID-19
- Во Львове развернуты два временных госпиталя для больных коронавирусом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram