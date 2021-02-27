Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

По состоянию на утро 27 февраля в Украине подтвердили 8172 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 519 детей и 292 медработника.

Об этом сообщает Минздрав Telegram.

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В пятницу в больницы госпитализировали 2806 граждан, одновременно выписали 1922 человека. От осложнений умер 151 больной, 4766 выздоровели

За все время пандемии в Украине коронавирус официально подтвердили у 1 342 016 граждан, из них 1 168 321 удалось выздороветь, а 25 893, к сожалению, умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694) Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Автор: УНИАН