По состоянию на утро 27 февраля больше всего прививок от коронавируса сделали в Черкасской области – 270.

Часть доз вакцины от коронавируса приходится утилизировать.

Читайте такжеВ Украине обнаружили еще более 8 тысяч новых инфицированных COVID-19Об этом рассказала инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко в комментарии Сегодня.

Медик уточнила, что утилизировать вакцину приходится из-за короткого срока хранения.

"Вчера, например, у нас утилизировали 6 доз вакцины. Флакон после открытия можно хранить не более 6 часов. В одном флаконе - 10 доз, а вчера прививали 54 человека и остатки утилизировали", – сообщила она.

По состоянию на утро 27 февраля больше всего прививок от коронавируса сделали в Черкасской области – 270. В то же время лидером по количеству введенных первых доз вакцины в пятницу Николаевская область – 170.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировало вакцину от COVID-19, которую разработали компании "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название "CoviShield"). Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников от COVID-19. В первый день вакцинации против COVID-19 прививку сделали 159 медработникам.

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Автор: УНИАН