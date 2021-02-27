По состоянию на утро 27 февраля больше всего прививок от коронавируса сделали в Черкасской области – 270. В то же время лидером по количеству введенных первых доз вакцины в пятницу Николаевская область – 170.
Об этом сообщает Минздрав Telegram.
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С начала кампании привит 3051 человек, за минувшие сутки – 1713 граждан.
Статистика по областям:
Винницкая область – 50 прививок;
Волынская область – 74 прививок;
Днепропетровская область – 140 прививок;
Донецкая область – 110 прививок;
Житомирская область – 52 прививок;
Закарпатская область – 34 прививок;
Запорожская область – 47 прививок;
Ивано-Франковская область – 20 прививок;
Киевская область – 60 прививок;
Кировоградская область – 66 прививок;
Луганская область – 30 прививок;
Львовская область – 80 прививок;
Киев – 30 прививок;
Николаевская область – 170 прививок;
Одесская область – 70 прививок;
Полтавская область – 100 прививок;
Ривненская область – 70 прививок;
Сумская область – 70 прививок;
Тернопольская область – 60 прививок;
Харьковская область – 60 прививок;
Херсонская область – 50 прививок;
Хмельницкая область – 50 прививок;
Черкасская область – 100 прививок;
Черновицкая область – 60 прививок;
Черниговская область – 60 прививок.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- 22 февраля Минздрав зарегистрировало вакцину от COVID-19, которую разработали компании "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название "CoviShield"). Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.
- 23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".
- 24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников от COVID-19. В первый день вакцинации против COVID-19 прививку сделали 159 медработникам.
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