С начала кампании в Украине привито 3051 гражданина.

По состоянию на утро 27 февраля больше всего прививок от коронавируса сделали в Черкасской области – 270. В то же время лидером по количеству введенных первых доз вакцины в пятницу Николаевская область – 170.

Об этом сообщает Минздрав Telegram.

Читайте такжеВ Минздраве допустили наличие в Украине опасных штаммов коронавируса

С начала кампании привит 3051 человек, за минувшие сутки – 1713 граждан.

Статистика по областям:

Винницкая область – 50 прививок;

Волынская область – 74 прививок;

Днепропетровская область – 140 прививок;

Донецкая область – 110 прививок;

Житомирская область – 52 прививок;

Закарпатская область – 34 прививок;

Запорожская область – 47 прививок;

Ивано-Франковская область – 20 прививок;

Киевская область – 60 прививок;

Кировоградская область – 66 прививок;

Луганская область – 30 прививок;

Львовская область – 80 прививок;

Киев – 30 прививок;

Николаевская область – 170 прививок;

Одесская область – 70 прививок;

Полтавская область – 100 прививок;

Ривненская область – 70 прививок;

Сумская область – 70 прививок;

Тернопольская область – 60 прививок;

Харьковская область – 60 прививок;

Херсонская область – 50 прививок;

Хмельницкая область – 50 прививок;

Черкасская область – 100 прививок;

Черновицкая область – 60 прививок;

Черниговская область – 60 прививок.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировало вакцину от COVID-19, которую разработали компании "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название "CoviShield"). Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников от COVID-19. В первый день вакцинации против COVID-19 прививку сделали 159 медработникам.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН