Наблюдаемая летальность приблизилась к 2,9% среди больных в дни около 1 февраля, когда было наименьшее количество новых обнаружений.

Новая волна COVID-19 в Украине более смертельная и протекает тяжелее среди людей среднего возраста, чем это наблюдалось осенью прошлого года.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 11-24 марта 2021 года от рабочей группы Национальной академии наук (НАН) Украины, опубликованном 10 марта на сайте академии.

"Наблюдаемая летальность приблизилась к 2,9% среди больных, зарегистрированных в дни около 1 февраля, когда наблюдалось наименьшее количество новых выражений", - говорится в выводах к прогнозу.

В общем, новая волна характеризуется большей летальностью среди выявленных случаев и протекает тяжелее среди людей среднего возраста, чем наблюдалось осенью.

Также отмечается, что процент выявления новых инфицированных с помощью ПЦР-тестов за последние 2 недели увеличился и составил 25% по новым проявлениям и 30% по положительным тестам.

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Коронавирус в Украине: статистика

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 9084 новых больных COVID-19, среди которых 442 ребенка и 348 медработников.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 425 тыс. 522 человека, выздоровели - 1 млн 210 тыс. 246 человек, умерли - 27 тыс. 685, проведено ПЦР-тестов - 7 млн 235 тыс. 711.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров