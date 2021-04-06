Новый вариант коронавируса обнаружили в Румынии.
Об этом со ссылкой на Digi24 сообщает "Европейская правда".
Читайте такжеВ Житомирской области обнаружили "британский" штамм коронавируса
Как отмечается, новый штамм COVID имеет характеристики британского штамма и мутацию, которая, согласно некоторым исследованиям, может снизить эффективность вакцин против вируса.
Новый вариант выявили в больнице скорой помощи округа Сучава, недалеко от границы с Украиной, у пациента, который не посещал Великобританию недавно.
"Хотя количество случаев, которые были идентифицированы по новому варианту, сейчас является относительно низким (всего 43 случая представлены в британском отчете от 1 апреля 2021 г.), главное беспокойство вызывает способность вариантов, содержащих мутацию E484K, проявлять большую устойчивость к антителам, генерируемых вакциной, таким образом снижая эффективность вакцин", - говорится в докладе Сучавского университета "Штефан чел Маре".
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Великобритании планируют ввести "паспорта вакцинации"
- Вакцинироваться от COVID-19 придется раз в год - Радуцкий
- Пандемия COVID-19: Украина третья в Европе по распространению коронавирус
- Ситуация с COVID-19 в некоторых регионах сейчас на грани критичности - Степанов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram