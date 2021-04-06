Он имеет мутацию, которая, согласно некоторым исследованиям, может снизить эффективность вакцин против вируса.

Новый вариант коронавируса обнаружили в Румынии.

Об этом со ссылкой на Digi24 сообщает "Европейская правда".

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Как отмечается, новый штамм COVID имеет характеристики британского штамма и мутацию, которая, согласно некоторым исследованиям, может снизить эффективность вакцин против вируса.

Новый вариант выявили в больнице скорой помощи округа Сучава, недалеко от границы с Украиной, у пациента, который не посещал Великобританию недавно.

"Хотя количество случаев, которые были идентифицированы по новому варианту, сейчас является относительно низким (всего 43 случая представлены в британском отчете от 1 апреля 2021 г.), главное беспокойство вызывает способность вариантов, содержащих мутацию E484K, проявлять большую устойчивость к антителам, генерируемых вакциной, таким образом снижая эффективность вакцин", - говорится в докладе Сучавского университета "Штефан чел Маре".

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Автор: Екатерина Лиманская