Лучшие показатели по уровню заболеваемости COVID-19 остаются в Исландии.

Среди лидеров по количеству новых заражений в Евросоюзе находятся Чехия и Эстония, тревожно выросли показатели также в Венгрии.

Об этом свидетельствуют последние данные Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний (ECDC), передает "Европейская правда".

Лидерами по показателю заражений на 100 тысяч населения за последние 14 дней остаются Чехия (1518.33) и Эстония (1464.13). Это единственные страны ЕС и Европейской экономической зоны, где этот показатель превышает 1000.

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Существенно ухудшила свои показатели по сравнению с предыдущим периодом Венгрия: там показатель составляет 934.24 на 100 тыс. населения.

На четвертом месте оказалась Мальта, где показатель составляет 693.40.

Следующие в списке стран с показателями заболеваемости свыше 500, но меньше 600 - Польша, Словакия, Швеция и Болгария, а также Италия (499.45).

Лучшие показатели остаются в Исландии - 7.96 на 100000 населения.

В то же время по количеству смертей от коронавируса относительно количества населения в первой тройке оказались Чехия (272.12), Словакия (244.60) и Венгрия (207.28). В других странах этот показатель меньше 200.

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Автор: Александр Топчий