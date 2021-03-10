Сейчас в палаточном госпитале уже находится одна пациентка.

Ситуация с пандемией коронавируса на Прикарпатье ухудшается. Все больницы области заняты, поэтому там задействовали мобильный госпиталь, развернутый 10 дней назад.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Сейчас в госпитале уже находится одна пациентка. 56-летняя женщина была на приемном покое, ей сделали компьютерную томографию и уже положили в модуль. Известно, что это жительница Богородчанского района – у нее диагностировали двустороннюю пневмонию, что осложняется сахарным диабетом.

Еще одну женщину уже везут в мобильный госпиталь из Ивано-Франковска. У нее тоже предварительно двусторонняя пневмония.

Всего к вечеру в госпитале откроются два модуля для пациентов - то есть 2 палатки. В каждой по 8 коек. И на завтра готовят еще 2 модуля.

В Богородчанской райбольнице развернуто 250 "ковидных" коек. Сейчас там лечат 231 человека. 19 коек оставляют свободными, чтобы в случае ухудшения состояния больных в модулях, перевести их в стационар.

Отмечается, что в модулях будут держать менее тяжелых больных.

«Все лечебные учреждения области, все занято - центральная городская, областная инфекционная областная клиническая [больницы]. Было принято решение заполнять госпиталь», - сообщил главный врач Богородчанской ЦРБ Иван Коляджин.

Всего модульный госпиталь рассчитан на 120 коек. Здесь есть все необходимое оборудование.

Коронавирус на Прикарпатье: новости

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Автор: Дмитрий Захаров