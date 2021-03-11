По словам мэра Франковска, скорые привозят людей в больницу и ждут часами, чтобы для больного появилось место.

В Ивано-Франковской области женщина с коронавирусом умерла в карете скорой, пока ее возили от одной до отказа забитой больницы к другой.

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Как сообщает «Суспільне", об этом рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, в городских больницах Ивано-Франковска не осталось свободных мест для больных COVID-19. Скорые привозят людей в больницу и ждут по два часа, чтобы освободилось место для больного.

"Вчера была ситуация, когда скорые стояли под больницей на Матейке и ждали, пока освободится место. По два часа ждали, чтобы больных госпитализировали и они имели свое место. И ждут больные в тяжелой форме. В больнице вынуждены выписывать тех, кто в стабильном и среднем состоянии. Надо оказать помощь тем, кто нуждается в кислородной помощи", - отметил мэр.

Сейчас в городских больницах лечат 720 пациентов с коронавирусом. Марцинкив добавляет, что уже полностью заполнена ЦГКБ, городская больница № 1, гинекологическое отделение роддома и один этаж кардиологического центра. Дополнительные места готовят развернуть в городской поликлинике № 2.

"Был случай, что женщину повезли в Заболотов, там не было места. Повезли в Коломыю, там тоже отказали. Женщину повезли в Калуш, и она отошла по дороге. Не надо закрывать глаза на такие проблемы, в этой ситуации надо действовать», - отметил он.

Директор Заболотовской больницы Игорь Палийчук, в свою очередь, объяснил журналистам, что женщину не приняли из-за отсутствия кислорода.

"Это была наша скорая, они приехали утром, а мы открылись около 16-ти. Утром у нас внизу еще доделывали кислород, мы были еще неоткрытые. У нас кислород еще не был подключен, не было его в палатах. Поэтому женщину повезли в сторону Франковска", - сказал он.

Отмечается, что Заболотовская больница начала принимать ковидных больных еще 1 марта.

Третья волна коронавируса в Украине

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны опасности.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась Третья волна распространения COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует увеличение количества случаев COVID-19 до конца апреля.

Самая тяжелая ситуация сложилась на Прикарпатье и на Буковине.

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Автор: Дмитрий Захаров